Arenaways, in dieci giorni a bordo 2.200 passeggeri

Nei primi dieci giorni dall'inaugurazione del treno Cuneo-Saluzzo-Savigliano Arenaways fa un primo bilancio: sono saliti a bordo circa 2.200 passeggeri, di cui la metà ha acquistato il biglietto online, mentre gli altri hanno utilizzato il pos a bordo (solo fino al 15 febbraio sarà possibile effettuare il biglietto a bordo senza sovrapprezzo), la carta Bip o l'app Fairtiq.Solo negli ultimi 7 giorni sono stati effettuati 132 treni, di cui il 99% in perfetto orario. In particolare sono stati 3 i treni - segnala l'azienda - che hanno atteso presso la stazione di Savigliano l'arrivo della coincidenza di Trenitalia in ritardo da Torino: tutti gli utenti provenienti da Torino e diretti a Saluzzo, Manta, Verzuolo, Costigliole Saluzzo, Busca e Cuneo hanno così avuto l'opportunità di prendere la coincidenza per il rientro a casa. Molto apprezzato è stato il sistema di infomobilità in tempo reale che in soli due giorni ha superato i 250 iscritti.

"Ci fa molto piacere che la risposta dal territorio sia stata fin da subito di forte interessamento al treno- commenta il direttore generale Matteo Arena - a dimostrazione di quanto ne fosse percepita la necessità. Nei primi 10 giorni di servizio abbiamo già trasportato le prime bici e ricevuto numerose richieste di informazioni al riguardo anche da cicloturisti, abbiamo registrato l'interesse di gruppi di boy-scout e accolto a bordo i lupetti del Saluzzo1 oltre ad iniziative locali di avvicinamento al treno, come la gita a Cuneo 'Insieme col treno' promossa dal comune di Costigliole Saluzzo con l'Associazione Portofranco. Il nostro obiettivo è di poter offrire un servizio sempre più su misura".



