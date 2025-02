All'Humanitas Cellini tecnologia HeartFlow per le coronarie

La clinica privata Humanitas Cellini di Torino è tra i primi centri in Italia a dotarsi della tecnologia HeartFlow, innovativo sistema di diagnosi non invasiva che usa l'intelligenza artificiale per rendere un'immagine accurata in 3D della funzionalità delle coronarie.

La malattia coronarica è la cardiopatia più comune e colpisce quasi la metà della popolazione adulta. Con l'analisi HeartFlow è ora possibile valutare in poche ore 'la riserva funzionale di flusso', un parametro fondamentale che identifica la quantità di sangue che riesce a superare l'ostruzione presente nelle arterie coronarie, valutandone così la gravità e quindi il rischio di infarto. L'esame in sostanza aiuta i medici a stabilire se il cuore stia ricevendo il sangue di cui ha bisogno per svolgere la sua funzione.

"Oggi - spiegano Patrizia Presbitero, responsabile del Dipartimento cardiovascolare delle strutture Humanitas di Torino e Andrea Genovesio, direttore tecnico di Radiologia e Diagnostica per Immagini di Humanitas Cellini - per valutare la gravità dell'ostruzione si procede alla coronarografia, esame invasivo che richiede di accedere nelle arterie con cateteri che arrivano fino al cuore. Grazie ad HeartFlow è invece possibile intervenire prevenendo l'evento ischemico senza fare esami invasivi come la coronarografia. Sempre di più con questa tecnologia saremo in grado di individuare meglio i pazienti a rischio di infarto e di curarli precocemente".



