Alla posta con documento falso, bloccato dai carabinieri

Un uomo ha cercato di incassare un assegno all'ufficio postale di Mosso (Biella) con un documento di identità palesemente falso. Vista l'insistenza, gli impiegati hanno chiamato il 112 e, all'arrivo dei carabinieri, l'uomo ha continuato a mostrare un documento rilasciato dal "Popolo della Madre Terra". Spintonato il capopattuglia, cercando di aggredirlo, non ha smesso quando gli è stato intimato di fermarsi, quindi il militare ha utilizzato lo spray urticante in dotazione.

Una volta bloccato, l'uomo è stato identificato in un cinquantenne della zona e arrestato per resistenza pubblico ufficiale. Su disposizione del pubblico ministero è stato portato a casa, dove rimarrà ai domiciliari in attesa della convalida.



