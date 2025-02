Al via il terzo premio giornalistico 'Paolo Osiride Ferrero'

È aperto il bando per la terza edizione del premio giornalistico 'Paolo Osiride Ferrero', un'iniziativa ideata e promossa dalla Cpd (Consulta per le Persone in Difficoltà) di Torino per dare un riconoscimento a chi, nel mondo dell'informazione, si distingue nel sensibilizzare sui temi della disabilità, dell'inclusione sociale e del rispetto di ogni persona.

Due le novità dell'edizione 2025: il Premio Speciale per l'Attivismo, destinato a chi si impegna in prima linea per la difesa e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, e la sede della cerimonia di premiazione, il 4 dicembre, prevista all'interno del 'Disfestival', organizzato a Torino dal Cpd con l'obiettivo di "disattivare i pregiudizi".

Restano tre le categorie in concorso: carta stampata, radio e tv, web e social. La scadenza per la consegna degli elaborati è fissata al 15 settembre, alle ore 24. Il premio è intitolato alla memoria di Paolo Osiride Ferrero, presidente storico della Consulta per le persone in difficoltà. La giuria è presieduta da Luigi Contu, direttore dell'ANSA, coordinata da Fabrizio Vespa e composta da giornalisti locali e nazionali. Le si affianca il comitato scientifico formato da personalità del campo culturale, sociale, profit e non profit.

Il premio si avvale del sostegno e alla partnership strategica con Fondazione Crt nell'ambito del progetto Agenda della Disabilità, con la richiesta di patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, della Federazione Nazionale Stampa Italiana, della Città di Torino, della Regione Piemonte e in collaborazione con il Master in Giornalismo "Giorgio Bocca" dell'Università di Torino, l'Associazione Angelo Burzi, Opes aps e la media partnership con ANSA.



