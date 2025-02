Uno spacciatore è stato arrestato nella notte a Biella

Due spacciatori sono stati bloccati dai carabinieri la scorsa notte a Masserano (Biella). Si tratta di un uomo di 39 anni, marocchino, che è stato arrestato, mentre è stato denunciato il connazionale.

La scorsa notte una pattuglia dei carabinieri di Masserano in un posto di blocco ha notato un'auto nascondersi in un vicino distributore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cossato. I militari hanno controllato la vettura.

Il trentanovenne ha tentato la fuga venendo bloccato mentre stava cercando di disfarsi di una busta e dopo una colluttazione è stato ammanettato e arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga ai fini dello spaccio. La busta conteneva circa 35 grammi di cocaina, oltre ad alcune dosi di cocaina e di eroina già preconfezionate. Per il suo connazionale è scattata invece la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA