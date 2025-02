Tavolo orafo: Chiorino, prosegue il dialogo costruttivo

Si è tenuta nella sede della Provincia ad Alessandria la seconda riunione del Tavolo per il settore orafo, presieduto da Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte. Presenti istituzioni, associazioni datoriali e sindacati. Nell'incontro sono state discusse le complesse dinamiche attuali e le azioni da definire per aiutare imprese e lavoratori. E' stato fatto un focus sulla formazione, riconosciuta come un pilastro fondamentale.

"Ho visto proseguire un dialogo costruttivo - commenta Chiorino - Il settore orafo alessandrino rappresenta una tradizione radicata e una risorsa fondamentale per l'eccellenza del Made in Italy. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare insieme per valorizzare le competenze, innovare e tutelare il comparto, affinché le aree coinvolte continuino a essere un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale".

Il prossimo incontro è in calendario giovedì 13 febbraio a Torino. Il 17 febbraio, invece, a Valenza, Consiglio Comunale aperto in seduta unica e straordinaria.



