Su Amazon gli acquisti per il Comune di Brovello Carpugnino

Il Comune di Brovello Carpugnino, nel Verbano-Cusio-Ossola, ha completato tutte le procedure per effettuare acquisti tramite piattaforma di e-commerce Amazon. Lo rende noto l'amministrazione comunale, spiegando che questo "consentirà un grande risparmio di soldi pubblici, una maggiore efficienza per gli approvvigionamenti e una più ampia offerta di fornitori e prodotti a disposizione, nel rispetto delle normative vigenti".

"Attualmente le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad acquistare prodotti e servizi tramite piattaforme digitali statali autorizzate, come ad esempio il Mepa, mercato elettronico della P.A. - spiega il sindaco, Davide Inzaghi -.

Purtroppo però queste sono poco intuitive, per cui la maggior parte dei fornitori non sono presenti. La poca concorrenza di mercato presente, poi, comporta il mantenimento in piattaforma di prezzi più alti".

"Fortunatamente - conclude Inzaghi - a partire dal 1 gennaio 2024 si stanno susseguendo una serie di proroghe all'obbligo dell'utilizzo del Mepa per acquisti inferiori ai 5000 euro, ma se queste dovessero finire ci troveremmo in grosse difficoltà per l'acquisto di prodotti utili alla gestione ordinarie delle attività, come gli articoli da ufficio".



