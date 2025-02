Ragazzo con rara malformazione polmonare salvato alle Molinette

Un ragazzo di 13 anni, affetto da una rara malformazione polmonare congenita, è stato salvato da un intervento di chirurgia robotica toracica all'avanguardia all'ospedale Molinette della Città della salute di Torino. La patologia, una malformazione adenomatoide cistica polmonare (Ccam), è una malformazione benigna del polmone con alterazione dello sviluppo dei bronchioli terminali con una trasformazione cistica, fino a una completa alterazione del parenchima polmonare.

Nei primi anni di vita il paziente aveva subito ricorrenti ricoveri per polmoniti e bronchiti, facilitate dalla malformazione e, dopo l'ennesimo ricovero all'ospedale di Mondovì (Cuneo), i genitori hanno accettato l'opzione chirurgica. Il ragazzino è quindi stato trasferito prima all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, poi alle Molinette. Qui è stato sottoposto, con un intervento di sette ore, a una lobectomia inferiore destra per via robotica, ovvero all'asportazione di una parte del polmone destro. Il polmone, a causa della malformazione, era adeso alla parete del torace e la tecnica robotica ha facilitato l'intervento. L'équipe multidisciplinare che ha operato era composta da Enrico Ruffini (direttore della Chirurgia toracica universitaria delle Molinette) e da Paraskevas Lybéris, Francesco Guerrera e Angelo Zocco ed è stata coadiuvata dai chirurghi pediatrici del Regina Margherita Fabrizio Gennari (direttore di Chirurgia pediatrica del Regina Margherita) e Riccardo Guanà, con Alessandro Buttiglieri, dell'Anestesia e Rianimazione universitaria delle Molinette. "È stato asportato - spiega Lybèris - solo il lobo malformato, senza danneggiare il resto del polmone, per non creare invalidità e garantire un'ottima qualità di vita del ragazzo".

"Ancora una volta un caso che dimostra le eccellenze della Città della Salute di Torino" dichiara la direzione aziendale della Città della salute di Torino. "La buona riuscita dell'intervento - sottolinea Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte - è la dimostrazione dell'eccellenza che l'Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino rappresenta per la nostra regione e di come sia un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA