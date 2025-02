Prisco, violenza sempre più spesso sulle forze ordine

"C'è un preoccupante clima di violenza che sempre più spesso ha come obiettivo le forze dell'ordine. Quello che è accaduto questa mattina in Piemonte a due agenti di polizia ha dell'incredibile": quanto afferma il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. "Ai due agenti gravemente feriti auguro una pronta guarigione, siamo vicini a loro, ai loro colleghi e alle loro famiglie" sottolinea in una nota.

"Non è più sufficiente condannare questi gesti criminali - afferma Prisco -: oggi più che mai è urgente approvare le norme del Ddl sicurezza, per proteggere chi è particolarmente esposto perché ogni giorno si occupa della sicurezza nelle nostre città.

Chi tocca una divisa tocca lo Stato e questo non può che essere il fondamento della tenuta di uno stato di diritto".



