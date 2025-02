Planet Smart City vara un aumento di capitale da 55 milioni di euro. L'assemblea degli azionisti ha approvato l'ingresso nel capitale del gruppo di sviluppo immobiliare olandese Breevast che sottoscriverà 30 milioni di euro di nuove azioni acquisendo il 20%, oltre al diritto di investire, alle stesse condizioni, altri 10 milioni entro i prossimi sette mesi. Contestualmente, Planet Smart City raccoglierà, entro febbraio, altri 15 milioni tra azionisti attuali (circa 400) e nuovi investitori portando a 55 milioni il totale dell'aumento di capitale. L'operazione sarà perfezionata nelle prossime settimane.

"I nuovi fondi saranno utilizzati per sostenere la crescita internazionale attraverso l'avvio di nuovi progetti", spiega Gianni Savio, ceo di Planet Smart City. "Una parte delle risorse generate dall'aumento di capitale sarà infatti investita per acquisire il 20% circa di un'area edificabile in Olanda, nei pressi della città dell'Aia, sulla quale verrà realizzato un importante sviluppo immobiliare con oltre 3.300 appartamenti, uffici e negozi. Planet Smart City sarà anche parte attiva in questo progetto fornendo advisory per la smartizzazione del nuovo complesso immobiliare con l'integrazione di soluzioni digitali e di community management".

Il gruppo torinese rilancerà così la propria attività internazionale che l'ha portata, dalla fondazione nel 2015, a realizzare grandi progetti in Paesi ad alto deficit abitativo (Brasile e India) e negli Stati Uniti. In Brasile sono in fase realizzativa 6 progetti, mentre in India, dove l'attività è iniziata nel 2020, la società sta costruendo 3 sviluppi verticali per oltre 3.200 unità immobiliari. Planet Smart City ha chiuso il 2024 con ricavi superiori a 70 milioni di dollari.

Fondata nel 2015 da Giovanni Savio e Susanna Marchionni, imprenditori del settore immobiliare, presieduta dal fisico e imprenditore Stefano Buono, Planet Smart City è una proptech company leader nello smart affordable housing che progetta e costruisce quartieri in Paesi con elevato deficit abitativo e collabora con gli sviluppatori immobiliari di tutto il mondo per migliorare la qualità della vita delle persone.



