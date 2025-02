'Il cuore batte in due', San Valentino al Teatro Regio

"Per San Valentino, regala un'emozione unica: acquista un biglietto per chi ami, il tuo te lo regaliamo noi". E' l'iniziativa del Teatro Regio che invita ad approfittare dal 10 al 16 febbraio della promo speciale su tutte le recite di La dama di picche di Pëtr Il'ič Čajkovskij e Hamlet di Ambroise Thomas.

"Due storie di passione e destino, in scena ad aprile e maggio, per una serata indimenticabile al Teatro Regio - spiega l'ente - perché il teatro, come l'amore, si vive meglio in due.

Non perdere l'occasione: scegli l'opera e lasciati emozionare!".

La promozione è attiva fino a esaurimento dei posti disponibili da lunedì 10 a domenica 16 febbraio alla biglietteria del Teatro Regio e on line su www.teatroregio.torino.it selezionando "Promo San Valentino".





