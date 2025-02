Il 2 luglio alle Ogr Torino arriva James Blake con Piano Solo

Il 2 luglio a Torino arriva James Blake, uno degli artisti più innovativi della scena musicale contemporanea, in Italia per un'unica data.

L'appuntamento è presentato dalle Ogr Torino e Stupinigi Sonic Park nell'ambito di Ogr Sonic City, la preview cittadina del festival estivo che si terrà nel Giardino Storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Il 2 luglio l'artista britannico si esibirà alle Ogr Torino - l'hub dell'innovazione, della cultura e della musica contemporanea - con il suo nuovo spettacolo Piano Solo, un'esperienza intima e suggestiva che metterà in luce la profondità della sua voce e la raffinatezza delle sue composizioni. Dopo aver ridefinito i confini tra elettronica, soul e cantautorato con una carriera costellata di successi e collaborazioni prestigiose, James Blake torna sul palco con un concerto che esalterà la sua anima più essenziale. Piano Solo sarà un viaggio attraverso il suo repertorio, con arrangiamenti inediti e momenti di pura emozione, in cui il pubblico potrà apprezzare il talento e la sensibilità unica di un artista capace di trasmettere intensità e coinvolgimento in ogni nota.





