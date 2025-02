Bertaina segretario generale Cisl Funzione Pubblica Torino

Alessandro Bertaina è il nuovo segretario generale della Cisl Funzione Pubblica di Torino e Canavese (Cisl Fp). È stato eletto con 41 voti su 42, dal consiglio generale della federazione, riunito al termine del IV congresso della federazione. Bertaina, che succede a Diego Truffa chiamato a Roma nelle scorse settimane nel ruolo di segretario nazionale della federazione, sarà coadiuvato in segreteria da Tiziana Tripodi, 41 anni, del comparto Enti Locali, e da Massimiliano Mendolia, 56 anni, del comparto Funzioni Centrali.

Al congresso della Cisl Fp Torino-Canavese - che raggruppa i lavoratori dei comparti ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici, enti locali, sanità pubblica e privata e gterzo settore - hanno partecipato i segretari regionale e nazionali Cisl Fp, Sergio Melis, Roberto Chierchia, e il segretario generale della Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco.

Nato a Cuneo nel 1973, Bertaina entra in Cisl nel 1997. Nel 2000 inizia la sua attività sindacale come delegato nella federazione della Funzione Pubblica cuneese. Nel 2005 viene eletto nella segreteria della federazione territoriale di cui diventa segretario generale nel 2009. Rimane al timone della federazione cuneese fino al 2021 quando viene eletto, con un doppio ruolo, sia nella segreteria torinese sia in quella piemontese della Cisl Fp con delega alla Sanità. Ha raggiuntoa fine 2024 il traguardo dei 7.533 iscritti, con 592 tesserati in più (+8,5%) rispetto all'anno precedente.

"Raccolgo questa nuova sfida con la piena consapevolezza di voler essere il sindacalista dei lavoratori e degli iscritti.

Mantenere i contatti con la base significa avere una forza, una marcia in più, oltre a un grande valore aggiunto. La nostra è una federazione territoriale con un forte radicamento nel territorio e nei posti di lavoro che vuole crescere ancora" spiega Bertaina.



