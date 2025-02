Alessandria, la polizia sequestra officina e carrozzeria abusiva

La polizia stradale di Alessandria ha scoperto un'officina in città che, da oltre quattro anni, sfruttando una posizione nascosta rispetto alle trafficate vie di comunicazione della zona, è risultata abusiva.

Al titolare è stata sequestrata l'attrezzatura utilizzata per le operazioni sia di officina meccanica sia di carrozzeria, imponendogli di sanare le previste autorizzazioni procedendo alla chiusura. L'attività era anche sprovvista di particolari sistemi filtranti per l'emissione in atmosfera di fumi inquinanti.

Oltre alla denuncia per smaltimento di rifiuti pericolosi e non, scattate sanzioni amministrative per un totale di circa 13mila euro. Sono in corso accertamenti per determinare possibili violazioni a carico dei clienti.



