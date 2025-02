Sequestrati beni per oltre 400mila euro a truffatori di anziani

Un sequestro per oltre 400mila euro è stato eseguito dagli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino, nei confronti di due uomini, di 29 e di 45 anni, accusati di essere gli autori di numerose truffe che hanno visto come vittime degli anziani.

Nel corso delle indagini è emerso che i due erano soliti spacciarsi per falsi tecnici incaricati del controllo dei termosifoni. Dopo aver carpito la fiducia delle vittime, le derubavano del denaro e di oggetti preziosi all'interno delle abitazioni. I due truffatori erano stati arrestati nell'aprile dello scorso anno, dagli agenti della squadra mobile.

Sono stati sottoposti a sequestro una villa e un terreno agricolo in un comune dell'hinterland torinese, tre auto, una moto, tre orologi Rolex, diversi oggetti preziosi e denaro contante.

Il Tribunale di Torino ha emesso il decreto di sequestro anticipato dei beni, accogliendo la proposta dalla Questura, destinata a colpire il patrimonio illecitamente accumulato dai due.

Nei loro confronti è stata applicata la sorveglianza speciale per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.



