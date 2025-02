Sabelt in Arabia Saudita, fornirà sedili sportivi a Ceer

L'azienda piemontese Sabelt produrrà sedili sportivi per Ceer, primo brand di veicoli elettrici e produttore di apparecchiature originali dell'Arabia Saudita. La partnership ha un valore di 145 milioni di dollari Già fornitore di prestigiosi marchi come Ferrari, Alpine Aston Martin, Maserati e McLaren, Sabelt si occuperà di progettare, sviluppare e produrre i sedili sportivi innovativi per i futuri modelli berlina e suv di Ceer. La produzione sarà a Moncalieri (Torino).

"Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nel fornire veicoli che uniscono artigianalità di altissima qualità, design, tecnologia all'avanguardia e prestazioni eccezionali. I nostri modelli di punta ridefiniranno il settore Ev e offriranno ai clienti un'esperienza unica, grazie a sedili simili a quelli utilizzati nelle auto sportive ad alte prestazioni" commenta Jim DeLuca, ceo di Ceer.

"Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Ceer per lo sviluppo e la produzione di un sedile così innovativo, che rappresenta il nostro impegno per l'eccellenza ingegneristica e il design all'avanguardia. Questa collaborazione non solo conferma le nostre capacità, ma ci offre anche un'opportunità per contribuire attivamente al futuro dell'industria automobilistica con soluzioni su misura, ad alte prestazioni e sostenibili.

Sabelt continua a evolversi, affermandosi come partner strategico globale per progetti ambiziosi e di alto valore" afferma Giorgio Marsiaj, fondatore, presidente e ceo di Sabelt.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA