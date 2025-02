Intelligenza artificiale e media, mostra a Settimo Torinese

Alla Biblioteca Archimede di Settimo si può visitare fino al 17 marzo la mostra "Supercharged by AI. Synthetic and out of control" che indaga l'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul mondo dell'informazione. La rassegna è promossa da Sapere Digitale - progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, che si occupa di educazione civica digitale in biblioteca - e prodotta da Tactical Tech e dal DensityDesign Lab del Politecnico di Milano, in collaborazione con l'International Federation of Library Associations and Institutions (Ifla) e l'Associazione Italiana Biblioteche (Aib).

"Supercharged by Ai" affronta il rapporto tra intelligenza artificiale e media: con quali strumenti vengono prodotte e distribuite le informazioni, come vengono manipolate e come cambia la loro percezione, come si può rimanere informati e consapevoli tenendo conto di questa tecnologia in così rapida evoluzione.Sono previsti incontri e laboratori tematici. I visitatori, inoltre, potranno partecipare volontariamente ad alcune valutazioni da parte dei ricercatori del Politecnico di Milano per verificare l'efficacia comunicativa e l'apprendimento dei materiali oggetto della mostra.

All'inaugurazione di "Supercharged by AI. Synthetic and out of control", giovedì 6 febbraio alle 9.30, intervengono Elena Aversa del Design Department del Politecnico di Milano, Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese e Silvano Pietro Rissio, presidente della Fondazione Ecm.



