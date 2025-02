Falsi dossier su pm Torino, indagato investigatore privato

Ha inviato alle autorità giudiziarie di tutta Italia esposti falsi contro la procura di Torino che ipotizzavano una sfilza di presunti reati, di nefandezze, di complotti, di favori commessi da ex vertici della procura di Torino, da magistrati, da ufficiali e sottufficiali dei carabinieri. Con questa accusa la Procura di Milano, competente per i reati che vedono le toghe torinesi persone offese, ha notificato la conclusione delle indagini a un investigatore privato.

Come anticipato dal quotidiano La Stampa, l'uomo, un 35enne residente nell'hinterland torinese, è accusato di calunnia e rivelazione di segreto d'ufficio.

Tra i destinatari delle false accuse dell'investigatore, che non avrebbe agito da solo, figurano il pm Gianfranco Colace, l'ex procuratore generale Francesco Saluzzo e il colonnello dei carabinieri Luigi Isacchini, a capo dell'aliquota carabinieri della procura. Le accuse nei loro confronti facevano riferimento a supposti falsi reati nella direzione e nell'esecuzione delle indagini da loro coordinate ed effettuate. Alcune accuse, anche queste inventate, sarebbero state veicolate anche alle testate giornalistiche.

L'indagine è stata condotta dai pm di Milano Giovanni Polizzi e Cristian Barilli, coordinati dall'aggiunta Tiziana Siciliano.

L'investigatore privato è difeso dagli avvocati Mauro Anetrini e Mariangela Melliti.



