Comparto ortofrutticolo, fatturato Piemonte sfiora i 400 milioni

Piemonte protagonista, con tutta la sua enogastronomia d'eccellenza, a Fruit Logistic 2025, la fiera dei prodotti ortofrutticoli freschi a Berlino. Oggi c'è stato il taglio del nastro con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e il governatore del Piemonte Alberto Cirio nello spazio dedicato al Piemonte, l'assessore regionale all'Agricoltura Paolo Bongioanni.

"Il Piemonte da solo - spiegano Cirio e Bongioanni - offre il 25% di tutti i prodotti a denominazione d'Italia, e molti di essi sono diventati irrinunciabili per l'alta gastronomia nazionale e internazionale. A Fruit Logistic di Berlino i prodotti piemontesi a garanzia d'origine incontrano un vasto pubblico di addetti ai lavori: buyers, grande distribuzione, grossisti, catene di distribuzione, negozi specializzati, ristoratori e chef, con l'obiettivo di conquistare nuovi mercati globali".

L'evento inaugurale allo stand Piemonte è stato Risò, dedicato al festival internazionale del riso e delle eccellenze enogastronomiche. "Il riso italiano - ha sottolineato il ministro Lollobrigida - è espressione di una grande varietà e di un sapere unico che combina tradizione e innovazione. Questo è il valore del Made in Italy: qualità, eccellenza e distintività che ci rendono competitivi sui mercati internazionali. Per rafforzare questa identità e ampliare le nostre potenzialità, - ha aggiunto Lollobrigida - quest'anno a Vercelli si terrà il primo evento di promozione internazionale dedicato al riso, con l'obiettivo di valorizzarlo e renderlo sempre più protagonista a livello globale". Lo spazio Piemonte a Fruit Logistic è coordinato da Aop Piemonte, l'associazione delle filiere agroalimentari piemontesi. Il fatturato del comparto frutticolo piemontese è stimato in 350/400 milioni di euro. Il paese dove il Piemonte esporta di più in Europa è la Germania. Nel mondo è il Brasile, ma sono richiesti in tutto il mondo mele, kiwi e susine, compresi Arabia Saudita, Emirati Arabi ed Egitto.

Attualmente, 41 vini del Piemonte sono riconosciuti come Doc e 19 si fregiano del marchio Docg, la più alta classificazione per i vini italiani. Nel settore vinicolo il Piemonte si posiziona al secondo posto nel ranking nazionale per valore economico generato.



