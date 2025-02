Carabinieri sequestrano due chili di droga in 24 ore a Torino

Nel giro di ventiquattr'ore, in due distinte operazioni, i carabinieri di Torino hanno sequestrato droga, tra hashish e marijuana, per un peso complessivo pari a circa due chili.

Nel quartiere di Vanchiglia i militari dell'Arma hanno fermato un uomo di 45 anni, originario del Senegal, sorpreso mentre vendeva delle dosi di 'erba' a un cliente. Il pusher in casa, dentro al frigorifero, nascondeva mezzo chilo della stessa sostanza. Altro mezzo chilo è stato ritrovato in cantina.

Il secondo arresto e sequestro è avvenuto alcune ore dopo nel quartiere Barriera di Milano. Un giovane nordafricano era stato notato mentre girovagava tra i parcheggi di piazza Baldissera. Il suo atteggiamento sospetto ha fatto scattare il controllo: il 24enne nascondeva, sotto il giubbotto e in due buste della spesa, dieci panetti di hashish, per un totale di quasi un chilo di sostanza stupefacente.



