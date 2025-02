Basket: Coppa Italia; è già sold out per le finali

(v. 'Basket: Coppa Italia; Final Eight dal 12...' delle 16:29) Sono già 38mila, +7% rispetto allo stesso periodo antecedente le gare dell'anno scorso, i biglietti venduti per le 'Frecciarossa Final Eight' di basket, la Coppa Italia che dal 12 al 16 febbraio le prime otto squadre del campionato di serie A si contenderanno all'Arena Inalpi di Torino. L'impianto ospiterà anche, dal 14 al 16 febbraio, la 'Frecciarossa Final Four'femminile. Già tutto esaurito - è stato annunciato oggi a Torino, alla presentazione della kermesse cestistica - per domenica 16, giorno delle due finali.

Sul parquet giocheranno Brescia, Trapani, Trento. Virtus Bologna, Milano, Reggio Emilia, Trieste e Tortona per la Final Eight (quindi non ci sarà Napoli, squadra detentrice del trofeo); Venezia, Schio, Campobasso e Tortona per la Final Four.

Per l'edizione 2025, realizzata anche con il contributo del ministero per lo Sport e i Giovani, la Lega basket ha dedicato uno spazio nel foyer dell'Inalpi Arena, per la diffusione di una serie di attività collaterali, come la promozione della Carta Giovani Nazionale, la Piattaforma Giovani2030 e altre iniziative che si integrano con le attività sportive.

Tutte le partite saranno trasmesse gratuitamente da Dazn in tutto il resto del mondo, EuroleagueTv nel Regno Unito, in Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Norvegia e Svezia.

Tra le iniziative legate alle finali, la donazione di 100 euro ogni canestro da tre punti realizzato a sostegno delle attività di ricerca e di cura del cancro dell'Istituto di Candiolo-Irccs. I proventi di 'Una tripla per Candiolo' verranno devoluti alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA