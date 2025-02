Un'auto in fiamme questo pomeriggio a Torino vicino alla scuola elementare 'Mazzini', in corso Orbassano all'incrocio con corso Sebastopoli, nel quartiere Santa Rita.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco ha spento l'incendio scoppiato per cause ancora da accertare. Per precauzione i bambini, a fine lezione, sono stati fatti uscire da un'uscita secondaria.



