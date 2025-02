A Torino la fiera internazionale A&T, ci sarà l'Ia House

Al via dal 12 al 14 febbraio all'Oval Lingotto di Torino la 19a edizione della Fiera Internazionale A&T - Automation & Testing. Sono attesi circa 20 mila visitatori per un evento che potrà contare su 4.000 tecnologie esposte, 60 eventi e 380 espositori, di cui oltre il 40% provenienti dal Piemonte.

Tra le novità del 2025 l'Hub Automazione, un'area espositiva con tecnologie e contenuti sulla meccatronica avanzata; l'Ia House, spazio dedicato all'intelligenza artificiale nel mondo industriale, con la presentazione in anteprima di un innovativo veicolo a guida autonoma per la mobilità urbana; 3DTech, superficie con decine di postazioni connesse all'applicazione della stampa 3D evoluta per le pmi; l'Hub Intralogistica, esposizione di tecnologie e soluzioni ed eventi dedicati al segmento della supply chain; Stati Generali delle Misure e Prove.

"È un palcoscenico su cui possiamo presentarci in maniera efficace", osserva Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino. "Vogliamo essere un modello operativo per interpretare la situazione attuale a livello tecnologico e innovativo. Qui si parla di futuro e di come interpretare la sfida", spiega Luciano Malgaroli che ha ideato la fiera. "A&T è una scommessa vinta da Torino e dal Piemonte, ha un ruolo riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Daremo spazio non solo all'automotive e all'aerospazio, ma anche alla logistica e alla robotica", sottolinea Enrico Pisino, amministratore delegato del Competence Center Cim 4.0, mentre l'assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Tronzano mette in evidenza il ruolo di A&T in una rete di collaborazione perché "viviamo una situazione complicata e solo insieme si possono superare le difficoltà. Bisogna superare il campanilismo della politica: è importante collaborare con Lombardia e Liguria". Presenti anche il presidente di Cna Torino, Nicola Scarlatelli, il rettore Stefano Geuna, Politecnico e Api.

Giorgia Garola è stata nominata nuova presidente del Comitato Scientifico Industriale di A&T Torino, Alberto Baban rimane alla guida del gruppo di indirizzo per A&T Vicenza.





