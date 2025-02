Vigili del fuoco di Cuneo, nominato il comandante reggente

Sarà Mario Abate il comandante reggente dei vigili del fuoco della provincia di Cuneo, in attesa della nomina di un nuovo comandante. Abate, attualmente a capo dei vigili del fuoco di Varese, è stato a Cuneo ieri per il passaggio di consegne con il predecessore Corrado Romano, che ha raggiunto la pensione. Classe 1963, Abate è entrato nel corpo nel 1994. Ha lavorato per diversi anni a Milano, prima della nomina a primo dirigente nel 2012 e il trasferimento a Roma. Dal 2014 al 2017 ha ricoperto l'incarico di comandante provinciale a Como, poi è stato comandante vicario a Milano fino al giugno 2020.

Nell'aprile 2020 è stato nominato dirigente superiore e assegnato alla direzione regionale in Puglia, quale coordinatore regionale del soccorso. A dicembre del 2022 la nomina a comandante provinciale a Varese.



