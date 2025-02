Spreco alimentare, Torino propone il ricettario 'svuota frigo'

Un ricettario con 53 idee 'svuota-frigo' e di recupero per ridurre gli scarti alimentari casalinghi. La sua pubblicazione, domani sul sito Torino Vivibile, è un'iniziativa promossa per la giornata nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare dalla Città che aveva lanciato un concorso fra i dipendenti comunali invitandoli a inviare le loro proposte di piatti di recupero. "Ridurre lo spreco parte dalla capacità di vedere una risorsa in ciò che verrebbe altrimenti considerato uno scarto - dice l'assessora alle Politiche per l'Ambiente e alla Transizione Ecologica, Chiara Foglietta - e queste ricette rappresentano un utile e prezioso alleato per far sì che gli ingredienti rimasti nel frigorifero possano trovare una seconda vita".

Oltre al contest sulle ricette, la Città ha proposto ai propri dipendenti un questionario su abitudini di consumo alimentare e consapevolezza su concetti, termini base e variabili d'impatto dello spreco alimentare. Dalle circa 500 risposte è emerso che frutta fresca e insalata sono gli alimenti che vengono buttati più spesso, il pane quello gettato meno di frequente, cipolla, aglio, tuberi e verdure scartati raramente.

Secondo chi ha risposto i settori che contribuiscono in misura maggiore a perdite e sprechi alimentari sono distribuzione (34,4%) e ristorazione (33,5%) al terzo posto il consumo domestico (22,8%), un dato che evidenzia una percezione distorta rispetto alla realtà osservata da recenti studi europei che vedono gli sprechi domestici pesare per il 42% sul totale.





