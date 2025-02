Novi, al liceo una mostra sui vestiti delle vittime di violenza

'Com'eri vestita?' è il titolo della mostra contro gli stereotipi della violenza di genere, inaugurata oggi al Liceo Amaldi di Novi Ligure (Alessandria).

Sarà visitabile fino all'11 marzo.

L'installazione di Amnesty International e Associazione Libere Sinergie è realizzata da un progetto delle americane Jen Brockman e Mary A. Wyandt-Hiebert. L'esposizione è parte della campagna 'Zonta says no to violence against women'.

Si possono vedere gli abiti, leggere le storie di abusi presentati, riflettere, ma anche chiedere aiuto. Nella scuola, infatti, è stato avviato uno sportello di ascolto, con referente la professoressa Martina Cornagliotto.

Come spiega Nadia Biancato, presidente di Zonta Alessandria, i vestiti proposti rappresentano, in maniera fedele, l'abbigliamento che le vittime indossavano al momento della violenza subita. I cartelli accanto a ognuno vestito raccontano in inglese, con traduzione in italiano, storie di ordinaria violenza.



