Nasce Pastis, la "secret breakfast" dell'arte contemporanea

Direttori di musei, curatori, artisti, studenti, critici, professionisti del sistema dell'arte contemporanea e personalità provenienti da ambiti diversi insieme in un ritrovo informale in spazi simbolici in tutta Italia: la Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt lancia Pastis, la "secret breakfast" ideata dal critico d'arte, giornalista e divulgatore Nicolas Ballario, che la Fondazione ha deciso di organizzare in occasione dei momenti chiave per l'arte contemporanea in Italia. "Ideato e curato da Nicolas Ballario, Pastis è un format che ha avuto la sua prima tappa a Torino, lo scorso novembre in occasione di Artissima. Siamo davvero felici di poter rinnovare questo appuntamento a Bologna durante Artefiera" spiega la presidente della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. "Pastis è una colazione e anche tanto altro: è un'opportunità per fare networking al di fuori dei luoghi canonici dell'arte contemporanea; un momento di ritrovo e confronto conviviale tra persone che gravitano e operano in questo mondo; un modo per scoprire e ri-scoprire luoghi significativi e simbolici nelle città in cui si realizza.

Naturalmente, è anche un'occasione per far conoscere la Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt".

"Pastis è un momento conviviale, senza alcuno scopo apparente se non quello di incontrarsi, conoscersi, chiacchierare insieme.

Il format è stato sperimentato per la prima volta durante Artissima nell'omonimo bar Pastis di Torino, ma non si chiama così per questo: Pastis in piemontese significa pasticcio ed è esattamente questo lo scopo, mettere insieme personalità diverse tra loro, per fare confusione e network fin dalle prime ore del mattino; le voci circolano già qualche giorno prima, ma solamente la mattina stessa della colazione si sa davvero il luogo esatto del ritrovo, che è sempre e comunque un locale storico della città ospitante, un luogo importante per l'arte o per la comunità artistica" afferma Ballario.

Il prossimo appuntamento di Pastis si terrà a Bologna in occasione di Artefiera, venerdì 7 febbraio al mattino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA