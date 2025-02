Frosini nuovo direttore dello stabilimento Syensqo di Spinetta

Nuovo direttore nello stabilimento Syensqo di Spinetta Marengo (Alessandria). È Federico Frosini, ingegnere, 44 anni, entrato in Solvay nel 2008 come ingegnere di processo proprio a Spinetta. Nel 2012 si è trasferito nel sito di Changshu (Cina) per prendere parte alla progettazione, costruzione e avvio del nuovo impianto produttivo PVDF. Dal 2017 manager dell'unità produttiva Pvdf, nel 2023 è diventato direttore in Cina.

"Cercherò di dare il mio contributo - assicura Frosini in una nota - nel continuare a perseguire una crescita del sito alessandrino, sempre con massima attenzione verso tutti gli aspetti di sostenibilità, integrazione nel territorio e di sviluppo di tutti gli oltre mille addetti, diretti e indiretti, che ogni giorno lavorano in questo stabilimento".

Nell'augurare buon lavoro a Federico Frosini, Syensqo ringrazia Stefano Colosio per il contributo dato al sito di Spinetta Marengo nel ruolo di direttore.



