Donato al Regina Margherita 'Mostcare' per monitorare i pazienti

Un dispositivo Mostcare è stato donato dalla Fondazione 'La Stampa-Specchio dei Tempi' al blocco operatorio pediatrico dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Servirà per il monitoraggio di parametri cardiocircolatori su pazienti pediatrici e neonati.

La consegna del macchinario, costato 45mila euro, è avvenuta alla presenza della presidente della Fondazione Lavinia Elkann, dell'assessore regionale della Sanità Federico Riboldi e dell'assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano. "Ci impegniamo sempre di più a localizzare le nostre attività in Piemonte, concentrandoci su progetti che aiutano mamme e bambini non solo dal punto di vista sociale ed economico, ma anche sanitario", ha detto Lavinia Elkann.

"Il dispositivo donato verrà posizionato nel Blocco operatorio, dove, con più di 5200 interventi chirurgici all'anno e la crescente complessità dei casi trattati, potrà essere molto utile nella gestione intraoperatoria di numerosi piccoli pazienti complessi, nell'ambito della nostra costante attenzione alla qualità delle cure offerte" ha spiegato Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento Patologia e Cura del Bambino.

"Il monitoraggio emodinamico avanzato è fondamentale nella gestione del paziente critico e chirurgico ad alto rischio per un tempestivo riconoscimento delle alterazioni cardiocircolatorie ed una precoce attuazione dei protocolli di trattamento più adeguati, grazie all'integrazione dei dati con altri parametri clinici e strumentali", ha ricordato Simona Quaglia, direttore Anestesia e Rianimazione pediatrica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA