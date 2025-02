'Ci cade la scuola in testa', studenti occupano il liceo Passoni

"Una nostra compagna si è appoggiata a un infisso che ha iniziato a traballare e una finestra poteva crollare, con conseguenze drammatiche". A raccontare quanto accaduto ieri, all'interno della succursale del liceo artistico Aldo Passoni, in via Della Cittadella a Torino, sono gli studenti che oggi hanno occupato la scuola per chiedere alla Città Metropolitana di metterla in sicurezza.

"Oltre agli infissi pericolanti una lastra di marmo che protegge i termosifoni si è staccata - spiegano i giovani - l'antifurto e l'interfono non funzionano bene e in caso di emergenza, questi sistemi di sicurezza non sono udibili in tutte le aule, rendendo difficoltosa l'evacuazione e la gestione di eventuali situazioni critiche".

"Anche le porte tagliafuoco non funzionano e i bagni sono fuori norma", continuano gli studenti che promettono nuove proteste.

In mattina Città metropolitana di Torino ha incontrato i ragazzi insieme al dirigente scolastico, per verificare le loro istanze.

Città Metropolitana spiega in una nota che gli studenti hanno esposto a una funzionaria della Direzione Edilizia Scolastica le motivazioni dell'occupazione, elencando alcune problematiche legate alla manutenzione del fabbricato della succursale, ma anche delle altre due sedi.

"Dopo l'incontro è stata effettuata una ricognizione e agli allievi è stato assicurato un intervento immediato per ovviare alle problematiche più urgenti. È stato anche sottolineato che molti problemi sono dovuti ad atti di vandalismo o all'uso improprio dei locali", continua la nota.

"La succursale del Passoni di via Cittadella è stata recentemente interessata da lavori finanziati dal Pnrr e già conclusi. Si è proceduto alla manutenzione straordinaria, alla messa in sicurezza dell'edificio e al rifacimento dei serramenti", concludono da Città Metropolitana.



