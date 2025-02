Ambasciatore del Granducato di Lussemburgo in visita a Torino

L'ambasciatore del Granducato di Lussemburgo in Italia, Christophe Schiltz, dal 3 al 5 febbraio è stato in visita al Consolato Onorario di Torino, guidato dal notaio Remo Morone, Durante la sua permanenza - la prima in veste ufficiale in una regione italiana -, l'ambasciatore Schiltz, accompagnato dal console onorario Morone, ha incontrato il Prefetto di Torino, Donato Cafagna e alcune delle principali istituzioni locali "con l'obiettivo di promuovere nuove sinergie tra le due realtà".

Ha inoltre dialogato con i rappresentanti delle realtà economiche e produttive del territorio, per discutere su temi di interesse comune e sulle opportunità di collaborazione tra il Lussemburgo e il Piemonte.

La presenza a Torino dell'ambasciatore Schiltz "non solo sottolinea il forte legame tra il Granducato di Lussemburgo e l'Italia, ma pone anche e soprattutto in evidenza il ruolo strategico del Piemonte come fulcro delle relazioni diplomatiche ed economiche tra i due Paesi", si legge in una nota.



