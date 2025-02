Torna al Carignano di Torino Sei personaggi in cerca d'autore

Al Teatro Carignano di Torino, martedì 11 febbraio alle 19.30, torna in scena Sei personaggi in cerca d'autore da Luigi Pirandello, regia di Valerio Binasco. Lo spettacolo è interpretato da Sara Bertelà, Valerio Binasco, Giovanni Drago, Giordana Faggiano, Jurij Ferrini e da Alessandro Ambrosi, Cecilia Bramati, Ilaria Campani, Maria Teresa Castello, Alice Fazzi, Samuele Finocchiaro, Christian Gaglione, Sara Gedeone, Francesco Halupca, Martina Montini, Greta Petronillo, Andrea Tartaglia, Maria Trenta. Le scene sono di Guido Fiorato, i costumi di Alessio Rosati, le luci di Alessandro Verazzi, le musiche di Paolo Spaccamonti e il suono di Filippo Conti. Aiuto regia Giulia Odetto, assistente alla regia e alla drammaturgia Micol Jalla. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Torino, verrà replicato al Carignano fino a domenica 23 febbraio e poi sarà rappresentato in tournée fino al 17 aprile.

Dei Sei personaggi si sa tutto fin dal debutto, molto travagliato, al Teatro Valle di Roma il 9 maggio 1921: l'iniziale polemica accoglienza di pubblico e critica ha lasciato il passo a un successo internazionale, ancora oggi immutato. Dopo Il piacere dell'onestà, Binasco torna ad affrontare uno dei capolavori di Luigi Pirandello, il testo che meglio di qualunque altro ha saputo contrapporre le contraddizioni della scena e del teatro: l'incontro-scontro tra parole e regia, interpretazione e vita reale. Nella storia di questa famiglia spezzata, Binasco ritrova gli elementi che caratterizzano la propria poetica: arte e vita, umanità e maschere si fondono in un nucleo di interrogativi e riflessioni sul valore della rappresentazione e della nostra identità.





