Tar annulla fogli di via per 4 attivisti Extinction Rebellion

Il Tar del Piemonte ha annullato i fogli di via da Torino a quattro attivisti di Extinction Rebellion, che nel novembre 2023 avevano esposto uno striscione sul tetto dell'Oval Lingotto durante l'Aerospace and Defence Meeting. A renderlo noto sono gli stessi ambientalisti, sottolineando come il tribunale abbia evidenziato che la protesta era pacifica e non rappresentava una minaccia per l'ordine e la sicurezza. Nella decisione del Tar si legge che gli attivisti colpiti da fogli di via non posso essere definite pericolosi, "poiché non sono dediti alla commissione di reati, non hanno precedenti condanne e i reati ipotizzati dalle forze dell'ordine sono stati archiviati dalla procura di Torino".

Dopo il blitz all'Oval vennero portate in questura nove persone, poi rilasciate con denunce per manifestazione non preavvisata, non ottemperanza con un ordine dell'autorità, invasione e violenza privata. Denunce che la Procura di Torino ha poi archiviato, per tutti gli indagati, a gennaio 2024. A quattro delle persone fermate all'Oval, non residenti a Torino e senza legami di lavoro o studio con la città, era inoltre stato notificato un foglio di via. Nelle settimane successive, inoltre, a due delle persone fermate, non passibili di foglio di via, era stato notificato un avviso orale del questore.

"Anche questa volta, giustizia è stata fatta. Tuttavia le spese che Extinction Rebellion ha dovuto sostenere per il ricorso al Tar e le spese legali ammontano a oltre 6mila euro.

Chiediamoci quale sia il costo sostenuto dallo Stato, quindi da noi cittadini e cittadine, per un procedimento che non avrebbe mai dovuto iniziare", commentano da Extinction Rebellion.





