Stellantis semplifica l'organizzazione, più forza alle Regioni

Stellantis semplifica la sua organizzazione e dà più forza alle Regioni che avranno maggiori capacità decisionali ed esecutive a livello locale. I cambiamenti rappresentano la nuova fase della riorganizzazione iniziata il 2 dicembre sotto la guida di John Elkann.

Cambiano anche alcuni ruoli e si rafforzano alcune funzioni.

Oltre al suo attuale ruolo di responsabile delle Regioni d'America, Antonio Filosa assume la leadership globale dell'ente Quality. Alla guida del brand Jeep va Bob Broderdorf, mentre· Alain Favey entra in Stellantis e viene nominato responsabile del brand Peugeot.

Gli enti Corporate Affairs e Communications sono stati uniti sotto la guida di Clara Ingen-Housz "per supportare al meglio il costante impegno dell'azienda nei confronti di tutti i suoi stakeholder". Xavier Peugeot è stato nominato alla guida del brand Ds Automobiles. Anne Abboud è stata nominata alla guida dell'unità veicoli commerciali di Stellantis Pro One.

Viene creato un nuovo Marketing office, guidato da Olivier François, per raggruppare il marketing dei brand e supportarli al meglio, in particolare attraverso la pubblicità, gli eventi globali e le sponsorizzazioni.

"In linea con i cambiamenti decisi a dicembre, gli annunci di oggi semplificheranno ulteriormente la nostra organizzazione e aumenteranno la nostra agilità e il rigore dell'esecuzione a livello locale. Non vediamo l'ora di guidare la crescita fornendo ai nostri clienti una scelta ancora più ampia di straordinari veicoli a combustione, ibridi ed elettrici". Così John Elkann, presidente di Stellantis, commenta la nuova organizzazione varata dall'azienda. Come annunciato a dicembre, il processo di nomina del nuovo amministratore delegato è in corso e si concluderà entro la prima metà del 2025.



