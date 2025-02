Settimana del riso a Vercelli, visite guidate e 'Risotto days'

Per il secondo anno consecutivo Confagricoltura Vercelli e Biella, con Ascom-Fipe Vercelli, organizza la "Settimana del Riso", per celebrare l'oro bianco vercellese. Dal 14 al 20 febbraio è prevista una serie di visite guidate nei luoghi di produzione e commercializzazione del riso, dalla Borsa Merci di piazza Zumaglini alla riseria cittadina Mundi Riso, fino al Museo Borgogna, con percorsi a tema riso e territorio.

Dal 14 al 16 febbraio ci saranno anche quest'anno i "Risotto Days", durante i quali verranno proposti in trenta ristoranti del territorio menù speciali, a prezzo fisso, che avranno come protagonista appunto il risotto. Partecipano all'iniziativa attività commerciali sia di Vercelli sia della provincia. Nei locali saranno presenti per la prima volta i Sommelier del riso, proposti dalla Strada del riso piemontese di qualità.

L'iniziativa fa da traino all'edizione 2025 della Fiera in Campo, la più importante kermesse in Europa dedicata alla risicoltura, che si terrà nel polo espositivo di Caresanablot dal 21 al 23 febbraio, e al primo festival internazionale "Risò" in programma in città dall'11 al 14 settembre, che verrà presentato dalla Regione Piemonte a metà settimana nell'ambito della fiera "Fruit Logistica" di Berlino.



