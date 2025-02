Nel 2024 saltato il 2,4% delle corse di bus e tram a Torino

Nel 2024 le corse dei mezzi pubblici a Torino saltate per motivi diversi sono state il 2,4% del totale. Una fotografia della situazione è stata fornita in Consiglio comunale dall'assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta, in risposta a un'interpellanza del vice capogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao.

Su un totale di corse programmate pari a 3.654.54 - ha spiegato l'assessora - quelle perse per disservizi sono state 100.292, nel 57,97% dei casi per mancanza di personale, nel 28,85% per guasti e nel 13,18% per cause esterne.

A guidare in negativo la classifica la linea Star1, con il 14,88% delle corse saltate, nel 70% dei casi per veicoli che ne bloccavano il passaggio. A seguire, le linee 56, 10N, 15 e 16, soprattutto per mancanza di personale, rispettivamente nel 63%, 82%, 61% e 72% degli episodi.

Per quel che riguarda eventuali misure per migliorare la situazione, l'assessora ha citato "l'Introduzione di elementi grafici su mappe e canali i infomobilità per segnalare in modo chiaro eventuali perturbazioni del servizio e informative chiare ai clienti in attesa alle fermate, assunzione di personale ed efficientamento della programmazione oraria e della gestione operativa per ridurre il numero di corse soppresse e garantire la regolarità e qualità del servizio offerto".

Per Firrao "oltre 100mila corse saltate in un anno èun numero alto, soprattutto se si considerano alcuni tragitti, dove ne sono saltate 1 su 20, addirittura 1 su 7 per la Star. E quasi il 60% - rileva - è legato ad assenza di autisti, cosa denunciata anche dagli stessi autisti nello sciopero di ieri. Noi 6 mesi fa abbiamo chiesto l'audizone degli autisti in Comune, ma dalla Giunta nessuna risposta", conclude il vice capogruppo di Torino Bellissima.



