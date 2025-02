'Ndrangheta: pg Cassazione chiede conferma condanna Rosso

Dichiarare l'inammissibilità del ricorso di Roberto Rosso contro la condanna a 4 anni e 4 mesi di carcere per voto di scambio politico-mafioso: questa la richiesta della procura generale della Cassazione per l'ex assessore regionale in Piemonte per Fratelli d'Italia nell'ambito del processo Fenice-Carminius. I ricorsi, che riguardano anche altri imputati, sono stati discussi oggi.

La vicenda risale al 2019 ed è emersa durante un'inchiesta della Dda di Torino sulla presenza della 'ndrangheta nel Torinese. Rosso ha sempre negato l'accusa.



