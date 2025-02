In un anno Carabinieri forestali scoprono 269 reati in Piemonte

I controlli effettuati lo scorso anno dai carabinieri forestali in Piemonte sono stati 46.930, le persone controllate 14.500. Gli illeciti amministrativi sono stati 2.242, i sequestri 56. Le persone sanzionate sono state 2.021. L'importo complessivo delle multe è stato di 2.707.388, 63 euro. Sono i dati dell'attività operativa 2024 resi noti oggi dal comandante regionale dei carabinieri forestali, il colonnello Valerio Cappello.

Per quanto riguarda i reati commessi da ignoti sono stati 269, 982 le persone identificate e 1.138 le persone denunciate.

Gli arresti sono stati tre, 225 i sequestri, 50 le perquisizioni.

Per quanto riguarda i nuclei Cites, di cui è stato presentato oggi il calendario 2025, i controlli totali sono stati 383, le persone controllate sono 232, quelle denunciate 24. Diciannove invece le persone identificate e i sequestri sono stati 39.





