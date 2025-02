Il Circolo dei lettori avvia selezione per il direttore

Il consiglio di gestione della Fondazione Circolo dei lettori ha aperto una selezione per la nomina della direzione dell'istituzione culturale. Con il naturale termine della direzione di Elena Loewenthal, compiuta il 2 febbraio dopo i cinque anni di direzione dal febbraio 2020, il nuovo direttore o la nuova direttrice sarà in carica per il triennio 2025-2028.

L'avviso di selezione per la nomina della direzione della Fondazione Circolo dei lettori sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito www.circololettori.it nella sezione "Bandi e avvisi". L'obiettivo della Fondazione Circolo dei lettori e del consiglio di gestione è espletare il processo in tempi ragionevolmente rapidi. La previsione è di arrivare alla nomina di un nuovo direttore prima del Salone del Libro, che si svolgerà dal 15 al 19 maggio. Il candidato al momento più forte è lo scrittore Giuseppe Culicchia che ha già rapporti con la Fondazione per la quale ha curato con successo due edizioni del Festival Radici.

Loewenthal, che ha guidato il Circolo dei Lettori dal febbraio 2020 prendendo il posto di Maurizia Rebola, potrebbe ora assumere le redini del Polo del '900.

Il Circolo dei lettori è un luogo unico riconosciuto dal mondo dell'editoria che porta nelle sue stagioni - da metà settembre al 30 giugno- scrittori e scrittrici, pensatori, accademici, giornalisti nazionali e internazionali. In questi mesi la programmazione andrà comunque avanti perché già programmata fino a giugno. Per il nuovo direttore la prima stagione sarà quindi quella che partirà da settembre 2025.



