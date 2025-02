Giornate di Raccolta del Farmaco sosterranno 160 enti benefici

Nel 2025 Banco Farmaceutico compie 25 anni e, da martedì 4 a lunedì 10 febbraio, torna l'appuntamento con le Giornate di Raccolta del Farmaco.

In Piemonte sono interessate circa 600 farmacie, un terzo delle attive. I medicinali raccolti sosterranno 160 realtà benefiche, che annualmente assistono oltre 100mila persone.

Partner istituzionale dell'iniziativa è Intesa Sanpaolo.

"Oggi vediamo, soprattutto nell'analisi profonda che facciamo delle richieste di sanità, che un 10% circa dei cittadini ha dovuto rinunciare alle cure - sottolinea Federico Riboldi, assessore regionale alla Sanità - Non sono cittadini che vivono una vita di disagio, ma che a volte solo un momento di fragilità, per vari motivi. Mantenere le iniziative di solidarietà con costanza è importante e le Giornate di Raccolta del Farmaco, consolidate nel tempo, sono tra le iniziative di grande utilità".



