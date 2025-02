Docufilm 'Pellizza pittore da Volpedo' in sala anche a Tortona

Arriva al cinema a Tortona (Alessandria) 'Pellizza pittore da Volpedo', il film di Francesco Fei con Fabrizio Bentivoglio. Il docu-film sarà., come in tante altre città italiane, nelle sale domani 4 febbraio e mercoledì 5.

E' un imperdibile viaggio nell'arte, tra Simbolismo e Divisionismo, che svela l'uomo e l'artista dietro 'Il Quarto Stato'. Prodotto da Apnea Film e Mets Percorsi d'Arte, è finanziato dalla Film Commission di Torino e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

E' stato realizzato proprio a Volpedo, paese natale dell'artista, a 12 chilometri da Tortona. tra il 2022 e il 2023 e presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il 17 ottobre scorso.



