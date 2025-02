Difesa Askatasuna, 'grave' l'intervento di un membro del Csm

Il "grave" intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Torino di un membro laico del Csm sul caso Askatasuna, con il tentativo di condizionamento dei giudici "a processo ancora in corso", è stato denunciato oggi in tribunale da uno degli avvocati, Gianluca Vitale, nell'apertura della sua arringa difensiva.

Enrico Aimi, oltre a parlare di "rischio di un ritorno agli anni di piombo", aveva detto che la Presidenza del Consiglio e i ministeri di interni difesa avevano fatto bene a chiedere agli imputati un indennizzo di 6,8 milioni di euro".

Secondo Vitale, i giudici "sono stati tirati per la giacchetta in modo improprio" attraverso "una sgrammaticatura istituzionale". "Quella - ha spiegato Vitale - non era una chiacchierata da bar. Già il procuratore generale non avrebbe dovuto pronunciarsi a processo in corso. Ma è più grave che un membro del Csm vi abbia sollecitato a pronunciare una condanna esemplare anche dal punto di vista economico, assecondando una richiesta di risarcimento dei danni, che non ha alcun fondamento sul piano giuridico".



