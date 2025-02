Da Shakespeare rock alla stand up comedy, il 2025 della Caduta

Ridere e riflettere sulla contemporaneità attraverso il teatro, la musica, la stand up comedy, dando voci a giovani artisti per continuare la tradizione di un palco che è incubatore e trampolino di lancio di talenti italiani e stranieri. Parte l'8 febbraio la nuova stagione del Teatro della Caduta, nel quartiere torinese Vanchiglia, con la direzione artistica di tre professionisti di rilievo nazionale: Marco Bianchini attore, narratore e docente, Alessandro Balestrieri, attore e musicista emergente, Amedeo Cicchese, primo violoncello del Teatro Regio di Torino.

Per il teatro si va dalla rielaborazione dei classici a produzioni originali, come 'De Amoribus' con Paola Omodeo Zorini, 'Shakeaspeare kills the radio stars' con Balestrieri con una versione rockstar del Bardo, o l'Oscar Wilde di Bianchini per la Giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e bifobia. In cartellone anche Nicola Lorusso e Giulio Macrì con 'Memori', selezionato dal Premio Direction Under30 2024 e vincitore del Progetto Cura 2023, e la compagnia belga Mon Coeur De Bois, con uno spettacolo di marionette per un pubblico adulto. Sul fronte musicale arriva alla Caduta anche la musica da camera col progetto Vintage x Vintage, che unisce musica classica e cultura contemporanea con la possibilità di bere un bicchiere di vino coi musicisti e portarsi a casa vestiti e accessori donati da negozi dell'usato del quartiere. Completa il cartellone una delle forme di spettacolo più in voga del momento, la stand up comedy, con artisti come Francesco Giorda e Hanna Croft e una serata dedicata alla comicità al femminile, 'Chips'.



