Bob Broderdorf è il nuovo ceo globale di Jeep. Broderdorf, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di senior vice president e responsabile del brand per il Nord America, ha più di 25 anni di esperienza alla guida di marchi americani, tra cui Ram e Dodge. Succede ad Antonio Filosa che continuerà a supervisionare i marchi Chrysler, Dodge, Jeep e Ram nella sua posizione di chief operating officer di Stellantis per le regioni americane. "Siamo entusiasti di nominare Bob per portare avanti il leggendario marchio Jeep - commenta Filosa - in questo momento di trasformazione. Avendo avuto il piacere di lavorare a stretto contatto con lui, non potrei essere più fiducioso nella leadership di Bob. Solo da novembre 2024, Bob ha aumentato la quota di mercato del marchio Jeep del 16% e ridotto lo stock di oltre il 30% negli Stati Uniti. Il piano di crescita che Bob ha stabilito per il Nord America ha gettato solide basi per il lancio nel 2025 e non vedo l'ora di continuare a lavorare al suo fianco per introdurre più suv Jeep a livello globale che mai".

Broderdorf guiderà un nuovo team per il marchio Jeep, fondendo il Nord America e le operazioni globali in un unico gruppo che gestisce vendite, prodotti, le comunicazioni e il marketing. Ciò include la nomina di Mike Koval come vicepresidente senior e responsabile delle operazioni di vendita per il marchio.

"Guidare un marchio con una storia così ricca è sia un privilegio sia una responsabilità. Quest'anno rafforzeremo il marchio con un investimento strategico di oltre tre miliardi di dollari in tutta l'azienda per ricostruire la fiducia con i nostri rivenditori e introdurre nuovi prodotti che risuoneranno con i nostri clienti" afferma Broderdorf.



