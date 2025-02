Aviaria, scoperto focolaio in allevamento di polli del Torinese

Un focolaio di infezione aviaria è stato scoperto in un allevamento di polli a Chivasso, nel Torinese. Lo ha riscontrato il servizio veterinario dell'Asl To4 che ha istituito una 'zona di sorveglianza' che riguarda Chivasso e altri undici Comuni del circondario.

Le disposizioni riguardano gli allevamenti ricadenti in questa area i cui proprietari hanno già ricevuto la notifica degli obblighi ai quali dovranno adempiere. Sequestro, abbattimento e distruzione sono i provvedimenti adottati per gli animali in cui si registra l'infezione nell'allevamento sede di focolaio.

"Sono personalmente in stretto contatto con le autorità e la situazione è sotto controllo - fa sapere via social il sindaco di Chivasso, Claudio Castello - per cui ogni allarmismo è inopportuno specie per quanto riguarda il consumo alimentare.

Carni e uova, infatti, non trasmettono l'infezione".



