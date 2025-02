Al Gioiello di Torino la prostituta di Dacia Maraini

Parte da Torino, dal Teatro Gioiello, la tournée italiana di 'Dialogo di una prostituta con un suo cliente' di Dacia Maraini, nella messa in scena con la regia di Guglielmo Ferro e l'interpretazione di Simona Cavallari nei panni di Manila, che si vende consapevolmente, perché ha un figlio da mantenere e rivendica la libertà della sua scelta. Sul palco insieme a lei Federico Benvenuto.

Dopo Torino, al Gioiello il 22 e il 23 febbraio, lo spettacolo arriverà il 3 marzo al teatro Carcano di Milano per poi proseguire il 16 aprile al cinema teatro Don Bosco di Padova, il 29 aprile al teatro Michelangelo di Modena e il 9 maggio al cineteatro Colognola di Bergamo.

Nel testo della Maraini, che testimonia il suo amore per il teatro e la sua attenzione per il mondo delle donne, a fare da cornice sono gli Anni Settanta, il femminismo, la politica. Una pièce che scandaglia il mondo delle donne in tutte le sue sfaccettature, rendendo il testo ancora attuale oggi.



