Accor nelle Langhe, arriva ad Alba Handwritten Collection

Il gruppo Accor arriva nelle Langhe: il brand Handwritten Collection apre ad Alba l'Hotel Giacomo Morra Alba - Handwritten Collection. Con un'apertura prevista per marzo 2025, la struttura - spiega - sarà un punto di riferimento per i viaggiatori alla ricerca di autenticità, charme e un legame profondo con il territorio.

L'hotel Giacomo Morra di Alba è stato totalmente ristrutturato per rendere omaggio all'imprenditore e ristoratore di cui porta il nome e e dispone di 92 camere, di cui 4 suite.

Giacomo Morra era una figura rinomata ad Alba, celebrato per il suo profondo legame con il mondo del tartufo e del territorio (è stato il fondatore della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba), L'hotel dispone di 3 sale riunioni modulabili, che unite possono ospitare sino a 80 persone. Gli ospiti potranno inoltre utilizzare l'area Fitness e Gym. Lanciato nel 2023, Handwritten Collection solo nell'ultimo anno ha inaugurato 20 strutture in destinazioni come Parigi, Malta, Sidney, Shanghai, Phuket e Cracovia. Ha circa 25 hotel in fase di sviluppo e oltre 150 progetti in varie fasi di negoziazione.



