7 aziende creano Fondazione Ospedale Savigliano-Saluzzo-Fossano

Un gruppo di imprenditori ha dato vita alla Fondazione Ospedale Savigliano-Saluzzo-Cuneo, un ente che si propone come interlocutore dell'Asl per il sostegno della sanità di territorio, nella prospettiva della prossima costruzione del nuovo ospedale a Savigliano per il quadrante Nord Ovest dell'Asl Cn1.

Venerdì c'è stata la firma dell'atto di costituzione della nuova Fondazione da parte di 7 aziende del territorio: Albertengo Panettoni, Bertolotto, Vanzetti Engeneering, Selghis calcestruzzi, Egim, Bus Company, Idrocentro. La banca Cassa di Risparmio di Savigliano parteciperà come socio onorario.

Alla firma erano presenti anche il direttore generale dell'AslCn1, Giuseppe Guerra, e il direttore sanitario, Monica Rebora. Presidente della fondazione è stata eletta Valeria Ghio Vanzetti, della Vanzetti Engineering; vice-presidente Claudio Bertolotto, dell'omonima azienda a Torre San Giorgio.

Visto l'interessamento di altre realtà imprenditoriali, la nuova Fondazione ha deliberato di tenere aperta una 'finestra' di 60 giorni per permettere ad altre aziende dell'area nord della provincia di Cuneo di subentrare come fondatrici e avere pari diritti di quelle che hanno finora sottoscritto lo statuto.





