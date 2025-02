Sfilata di carri per il Carnevale a Torino

La prima giornata di sole dopo il recente periodo di maltempo ha visto sfilare nel primo pomeriggio a Torino i carri del Carnevale, al parco della Pellerina, nella zona ovest della città, tra famiglie e bambini al primo appuntamento cittadino di questo periodo dedicato alle feste in maschera.

Il luna park, con 130 attrazioni tra giostre, giochi a premio e spettacoli, è aperto da ieri e fino al 9 marzo, con il ritorno anche della Fiera dei vini, fino al 4 marzo.

Per la sfilata, intorno al luna park, maschere storiche, gruppi in costume e grandi carri allegorici hanno dato vita a uno spettacolo in collaborazione con gli Spettacoli Viaggianti, tra musica e colori. L'evento, organizzato dal Comitato manifestazioni Torinesi, Spettacoli Viaggianti, fa parte di quello che in dialetto viene chiamato il Carlevè Ed Turin, con un corteo in calendario in centro il 25 gennaio, con protagoniste le due maschere tipiche, Gianduja e Giacometta.





