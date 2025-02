Un incidente mortale è avvenuto a Pozzolo Formigaro (Alessandria). Lo fa sapere, in una nota, l'ufficio stampa della centrale 118. Nello scontro tra due motociclette nella zona industriale, un centauro di 20 anni ha perso la vita, mentre l'altro è stato trasportato in codice verde all'ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per chiarire l'esatta dinamica del sinistro.



